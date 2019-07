Weniger neue Windräder seit Jahresbeginn

Berlin. Der Bundesverband Windenergie (BWE) teilte am Dienstag mit, dass der Bau neuer Windkraftanlagen seit Jahresbeginn erheblich zurückgegangen ist. Wie die Mitteldeutsche Zeitung unter Berufung auf das »Internationale Wirtschaftsforum Regenerative Energien« berichtete, wurden seit Januar lediglich 97 Anlagen an Land mit einer Gesamtleistung von 323,5 Megawatt neu installiert. Der Bundesverband will am Donnerstag Zahlen vorlegen. Nach dem Einbruch beim Ausbau der Windenergienutzung an Land hat die Branche die BRD-Regierung zum Handeln aufgefordert. (dpa/jW)