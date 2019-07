Slowenien schickt Militär an Grenze

Koper. Slowenien schickt 35 zusätzliche Soldaten an die Grenze zu Kroatien. Diese sollten ab Montag die Polizei in der Region Koper nahe der Adriaküste beim Einsatz gegen Migranten unterstützen, berichtete die slowenische Nachrichtenagentur STA. Der slowenische Ministerpräsident Marjan Sarec hatte vor zwei Wochen bei einem Besuch an der kroatischen Grenze eine Verstärkung von deren Schutz angekündigt. Zuletzt stieg die Anzahl der Migranten und Asylsuchenden an der Grenze. (dpa/jW)