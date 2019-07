»Der war für Sie«

Amr Abdallah Dalsh/REUTERS Weshalb so schlecht gelaunt? Algerischer Fan vor dem 2:1-Halbfinalsieg Algeriens gegen Nigeria am 14. Juli 2019

Samuel Eto’o ist einer, der es wissen muss. Champions-League-Sieger, viermaliger afrikanischer Fußballer des Jahres und mit Kamerun zweifacher Sieger des Afrika-Cups, dessen diesjährigen Gewinner heute Algerien und Senegal ausspielen. Was man in Europa alles vergesse: »Dass ihre Vorfahren sich überall ausgebreitet, die ganze Welt ausgeplündert, die Leute versklavt und ihnen alles weggenommen haben.« Und dann beschwere man sich, »dass die Leute, die nichts haben, ein Stück vom Kuchen haben wollen«. An diese Worte Eto’os erinnert Otto Addo, einst ghanaischer Nationalspieler, vor Beginn des Cups Ende Mai im österreichischen Fußballmagazin Ballesterer.

Wie sehr das Turnier bis heute von der Kolonialgeschichte geprägt ist, zeigen französische Reaktionen auf den Halbfinalsieg Algeriens. Wie ein »algerisches Fahnenmeer« zu verhindern sei, wusste Julien Odoul vom Front-National-Nachfolger Rassemblement National: »Vertrauen Sie den elf nigerianischen Spielern!« Die Antwort gab Riyad Mahrez mit dem 2:1 in der 95. Minute. »Der Freistoß war für Sie«, twitterte der algerische Kapitän später in Richtung Odoul.

Die Haltung von Mahrez und Eto’o ist tief im afrikanischen Fußball verwurzelt, wie Ballesterer-Autor Benjamin Schacherl in einem glänzenden Beitrag zur Geschichte des Afrika-Cups zeigt. Denn zu jener Zeit, als der Kontinent aufstand, um die Fesseln abzulegen, wurde auch der Fußball in den Dienst der antikolonialen Sache gestellt. Gleich zur Gründung des afrikanischen Fußballverbandes (CAF) 1957 kam es zu einem handfesten Konflikt: Südafrika wurde wegen des Apartheidregimes ausgeschlossen. Wurde der erste Afrika-Cup mit nur drei Ländern ausgetragen, so zählte man 1969 bereits 36 Verbände. Und man trat selbstbewusst auf, Afrika sei »eins und unteilbar«. Man dürfe »die Trennung in frankophone, anglophone und arabophone Bereiche nicht akzeptieren«, so der äthiopische CAF-Präsident Yidnekachew Tessema 1974 in Kairo. »Ob Araber aus dem Norden oder Zulus aus dem Süden, wir alle sind Afrikaner. Diejenigen, die versuchen, uns zu trennen, sind nicht unsere Freunde.« Mitte der 60er Jahre hatte man auch bei der FIFA durchgesetzt, ein Südafrika zu suspendieren, dessen Apartheidsystem bis in die Mannschaftsaufstellung reichte. 1966 boykottierten 15 afrikanische Länder die WM-Quali, da die FIFA nur einen geteilten Startplatz für Afrika und Asien/Ozeanien stellte. 1970 erhielt Afrika ein sicheres Ticket. Als Südafrika 1996 den Afrika-Cup gewann, konnte ein Nelson Mandela mit der Mannschaft jubeln. Die Bilder zeigen: Es ist nicht die Frage, ob du als Staatsoberhaupt in die Kabine gehst, sondern von welchem Staat du Oberhaupt bist.

Der vom französischen Ölkonzern »Total« gesponserte Afrika-Cup findet derzeit in einem Ägypten unter General Abdel Fattah Al-Sisi statt. Ausdruck (fußball-)politischer Zerrüttung eines Kontinents: Dreimal in Folge wurde das Turnier verlegt. 2011 gab das vom NATO-Krieg geschundene Libyen an Südafrika ab. 2015 sprang Äquatorialguinea für Marokko ein, das sich wegen Ebolafällen in vier Ländern geweigert hatte, Spieler aus der Subsahara zu empfangen. Kamerun wurde der Cup 2019 wegen infrastruktureller Mängel und bewaffneter Konflikte entzogen.

Trotz allem: Das frühe Ausscheiden der im eigenen Land favorisierten Pharaonen ist kein Grund zur Schadenfreude. Die furchtlosen Ultras zweier großer Vereine gehörten 2011 zum Rückgrat des »arabischen Frühlings«. Als Antwort gab es tödliche Angriffe, woran die Fans bei der Partie gegen Südafrika in der 20. und 72. Minute mit einem Meer aus Handylichtern erinnerten.

Die Überraschung des Turniers war Madagaskar, das erst im Viertelfinale an Tunesien scheiterte. Wer eine Erklärung für den Erfolg sucht, mag bei der Personalie Ahmad Ahmad ansetzen. Seit 2017 ist der Madagasse CAF-Vorsitzender, Ermittlungen wegen Korruption hin oder her. Ahmad gilt als Vertrauter von FIFA-Präsident Gianni Infantino, für den die 56 afrikanischen Verbände eine Machtbasis sind.

Dazu passt die Verlegung des Afrika-Cups in den Sommer, geschuldet dem Druck aus Europa. Wenn das heutige Finale auch ein Duell zwischen Mahrez und Sadio Mané ist, so musste man die Spieler in Manchester und Liverpool nicht in der Saison abgeben. Das gilt auch für die Kollegen Naby Keita (Guinea) und Mo Salah (Ägypten) – oder für einen Kenneth Omeruo vom FC Chelsea, der am Mittwoch mit Nigeria das kleine Finale gegen Tunesien mit 1:0 gewann. Das Gebaren der europäischen Spitzenklubs ist umso pikanter, wenn man sich einen Spielerhandel vor Augen führt, der spätestens seit den »Football Leaks« als neokolonial gilt.

Ein Lichtblick: Laut CAF-Beschluss soll der Cup »weiterhin ausschließlich auf afrikanischem Boden« stattfinden. Spekulationen über Gastgeberländer wie die USA oder Katar, wo das Turnier höhere Profite generieren könnte, sind vorerst beendet.

Um eines Tages auch die neokolonialen Fesseln abzulegen, braucht es einen neuen Aufbruch. Ein heutiger Sieg Algeriens böte Gelegenheit, die Geschichte des Kontinents in Erinnerung zu rufen. Wie sehr der lange Kampf um Befreiung auch Spielern unter die Haut geht, zeigt Otto Adda, ab dieser Saison Talentetrainer beim BVB: Beim Afrika-Cup im Jahr 2000 habe er gegen ein befreites Südafrika seine »Bestleistung nicht abrufen können – die haben völlig zu Recht gewonnen«.