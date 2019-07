Weitgehend festgezurrt

Gleb Garanich/REUTERS »Oppositionsplattform – für das Leben«: Möglicher Zweiter bei der Parlamentswahl in der Ukraine (Kiew, 15.7.2019)

Am Sonntag wählen die Ukrainer vorzeitig ein neues Parlament. Alle Umfragen deuten darauf hin, dass die neugegründete Partei zur Unterstützung von Präsident Wolodimir Selenskij, »Diener des Volkes«, mit Abstand stärkste Partei werden dürfte. In den Umfragen liegt sie zwischen 42 und 45 Prozent und damit weit vor allen Konkurrenten. Zweitstärkste Kraft dürfte die »Oppositionsplattform – Für das Leben« werden, der bis zu 15 Prozent zugetraut werden. Auf Platz drei notieren die Umfragen die Poroschenko-Partei »Europäische Solidarität« mit knapp neun Prozent, es folgt die »Vaterlandspartei« von Politdauerbrennerin Julia Timoschenko mit sieben bis acht Prozent. Ob die prowestlich-liberale Partei »Stimme« des Rocksängers Swjatoslaw Wakartschuk über die Fünf-Prozent-Hürde kommt, ist unsicher; alle 17 weiteren Parteien gelten als chancenlos.

Unsicher sind die Prognosen jedoch durch den Umstand, dass die Umfragen sich nur auf jene Hälfte der Abgeordneten beziehen, die über Parteilisten gewählt werden. Die andere Hälfte sind Inhaber von Direktmandaten, die politisch weniger deutlich zuzuordnen sind. Die alte Parlamentsmehrheit hatte eine Initiative Selenskijs abgeblockt, die Direktmandate abzuschaffen. Denn diese sind immer ein Reservoir sogenannter Unabhängiger gewesen, oft lokaler Geschäftsleute und Würdenträger, die sich ihre Nominierung durch Spenden erkaufen oder sich durch die Verteilung von Lebensmittelpaketen an Bedürftige deren Stimmen sichern. In vielen Fällen haben Leute auch kandidiert, um für eine Legislaturperiode mit Hilfe der Immunität Ruhe vor drohender Strafverfolgung zu haben.

In dieser Situation kann Selenskij an sich zuversichtlich sein, dass diese »Unabhängigen« sich über kurz oder lang der Regierungspartei anschließen oder mit ihr kooperieren werden. Das entspricht ihrem merkantilen Herangehen an die Politik. Das Problem, das ihm mit solchen Figuren ins Haus stehen dürfte, ist deren oft ungeklärte bis belastete Vergangenheit. Das kann sich zum Imageschaden auswachsen, der das Zeug hat, den Nimbus des Neuanfangs, mit dem sich Selenskij und seine Partei umgeben, schnell zu untergraben. In den wenigen Wochen des Wahlkampfs hat es schon etwa ein Dutzend Fälle gegeben, wo bereits aufgestellte Kandidaten von »Diener des Volkes« nachträglich wieder aus der Liste entfernt wurden. Auch dass Wendehälse unterschiedlichster Provenienz nun ihr Plätzchen bei den »Dienern« suchen, ist nie auszuschließen. Selenskij kann sich nur aus dem Personalreservoir bedienen, das er vorfindet. So hat er gerade einen Altpolitiker der »Partei der Regionen« zum Gouverneur der Region Charkiw ernannt – das hat zwar mit dem Wahlkampf nichts zu tun, zeigt aber das Problem.

Die »Oppositionsplattform« hat im Wahlkampf versucht, sich als einzige Friedenskraft im Lande zu profilieren. Sie kann darauf verweisen, dass Selenskijs Ankündigungen, sich in erster Linie für die Beendigung des Kriegs im Donbass einzusetzen, bisher keine Taten gefolgt sind – wenn man von der Vereinbarung einer unbefristeten Waffenruhe ab Samstag mitternacht absieht, von der nicht klar ist, ob sie diesmal eingehalten wird. Trotzdem ist es unwahrscheinlich, dass die »Oppositionsplattform« Teil einer eventuellen künftigen Koalition in Kiew werden wird. Denn in diesem Fall bekäme Selenskij nicht nur garantierten Ärger mit den gewaltbereiten Nationalisten und der rechten Opposition, sondern auch mit den westlichen Geldgebern. Schon dass er kürzlich ein Telefongespräch mit Wladimir Putin geführt habe, sei »entgegen dem Rat der westlichen Partner« erfolgt, schrieb der Präsident am Dienstag auf seinem Facebook-Account. Abgesehen davon, spricht die politische Arithmetik dagegen: Einem aus sich heraus stärkeren Koalitionspartner müsste Selenskij auch mehr Posten geben. Und ob seine Leute tatsächlich »dem Volke dienen« wollen oder doch ihren eigenen Interessen, muss sich erst noch zeigen. So ist eine Fortsetzung des nationalistischen Kurses auch nach der Wahl die wahrscheinlichste Option.