Milde Strafe für brutale Taten

Guido Kirchner/dpa Polizeilich versiegelt: Wohnwagen auf dem Campingplatz Eichwald (Lügde, 24.2.2019)

Gegen linke Demonstranten geht die deutsche Justiz oft wenig zimperlich vor. Davon zeugt die Prozesslawine, die der G-20-Gipfel vor zwei Jahren in Hamburg bis heute nach sich zieht. Doch bei sexueller Gewalt gegen Schwächere drückt der Staat schon mal ein Auge zu, vor allem, wenn die Polizei selbst dabei eine fragwürdige Rolle spielt. So geschehen im Fall Lügde: Mittwoch abend verurteilte das Landgericht Detmold den 49jährigen Heiko V. unter anderem wegen Anstiftung und Beihilfe zum schweren sexuellen Missbrauch von Kindern zu zwei Jahren Haft auf Bewährung.

Das Gericht sah es als erwiesen an, dass V. in den Jahren 2010 und 2011 mindestens viermal an Livechats teilgenommen hatte, bei denen Kinder auf einem Campingplatz im nordrhein-westfälischen Lügde brutal sexuell missbraucht wurden. Dabei habe er die Gewalttäter vor Ort auch zu weiteren Taten angestachelt, ihnen Anweisungen erteilt. Darüber hinaus wurden bei V. fast 40.000 kinderpornographische Video- und Fotodateien gefunden.

Das Gericht blieb damit unter der Forderung der Staatsanwaltschaft von zwei Jahren und neun Monaten Haft, die eine Freilassung auf Bewährung nicht zugelassen hätten. Die Anwältin Zeliha Evlice, die ein Opfer in der Nebenklage vertrat, hatte für dreieinhalb Jahre Haft plädiert. Die Vorsitzende Richterin Anke Grudda rechnete dem Beschuldigten jedoch sein umfassendes Geständnis als entlastend an. Außerdem habe er sich bei dem Kind, dessen Missbrauch er im Internet live verfolgt hatte, entschuldigt. Zwar sagte sie bei der Urteilsverkündung, der Angeklagte habe sein sexuelles Verlangen über die Angst und das Leid der Kinder gestellt. Doch seine Kooperation mit der Justiz zeuge zumindest davon, dass sich Heiko V. seiner Verantwortung bewusst sei.

Das Verfahren gegen V. hatte das Gericht zuvor von dem Prozess gegen die beiden Hauptbeschuldigten Andreas V. und Mario S. abgetrennt, der am 1. August fortgeführt wird. Letztere hatten auf dem Campingplatz mindestens 20 Jahre lang Kinder schwer missbraucht und mit Fotos und Videos von den Taten gehandelt. Daneben ermittelt die Staatsanwaltschaft inzwischen gegen sechs weitere Erwachsene und einen Jugendlichen unter anderem wegen Beihilfe, Strafvereitelung und Besitzes von Kinderpornographie. Einer dieser Männer gilt erst seit vergangener Woche als tatverdächtig. Er und der Angeklagte Andreas V. waren der zuständigen Polizei des Landkreises Lippe in der Vergangenheit allerdings schon mehrfach wegen Verdachts auf Kindesmissbrauch aufgefallen. Erste Hinweise verzeichnete die Behörde bereits 2002. Zu ernsthaften Ermittlungen kam es aber erst, nachdem ein Opfer Ende 2018 Anzeige bei einer anderen Polizeidienststelle erstattet hatte.

Der Skandal um den Kinderpornoring wirft dunkle Schatten auf die Polizei. Hat sie fast zwei Jahrzehnte weggeschaut? Im Frühjahr war das NRW-Innenministerium auf 15 Polizisten gestoßen, gegen die vor Jahren selbst wegen Kinderpornographie und Kindesmissbrauchs ermittelt worden war. Einer davon, ein Polizeidirektor, war trotzdem in hoher Funktion in der Behörde in Lippe tätig geblieben. Nach dem Bekanntwerden der Vorwürfe versetzte ihn das CDU-geführte Ministerium in das Landesamt für Ausbildung, Fortbildung und Personalangelegenheiten. Wegen »Pannen im Fall Lügde« will das Innenministerium die Polizei Lippe zum 1. September »umstrukturieren«.

Aktuell ermittelt die Staatsanwaltschaft gegen zwölf Beamte, davon zwei Polizisten und acht Mitarbeiter des Jugendamtes. Ersteren wirft sie unter anderem nachlässige Spurensuche und -sicherung vor. Letztere sollen das Kindeswohl des heute achtjährigen Mädchens und Opfers ignoriert haben, das seit 2016 bei Andreas V. als Pflegekind gelebt hatte. In dem Prozess gegen ihn und Mario S. äußerten Opferanwälte kürzlich die Vermutung, dass bislang bekannte Details »nur die Spitze eines Eisbergs« sein könnten.