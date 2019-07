Rassismus und Polizeigewalt

Michael A. McCoy/REUTERS

Fünf Jahre nach dem Tod des Afroamerikaners Eric Garner nach dessen gewaltsamer Festnahme haben Vertreter der »Black Lives Matter«-Bewegung am Mittwoch (Ortszeit) in New York gegen Rassismus protestiert. Einen Tag zuvor hatte das US-Justizministerium die Ermittlungen gegen den verantwortlichen Polizisten ohne Anklage eingestellt. Es gebe »nicht ausreichend Beweise«, dass Daniel Pantaleo gegen das Gesetz verstoßen oder zu Garners Tod beigetragen habe, sagte der Staatsanwalt von Brooklyn, Richard Donoghue. (AFP/jW)