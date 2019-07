»Meine Grundrechte wurden verletzt«

Oliver Dietze/dpa Protest gegen den US-Militärstützpunkt in Ramstein (29.6.2019)

Sie verteilten Flugblätter, um auf die von deutschem Boden aus geführten US-Drohnenkriege aufmerksam zu machen. Daraufhin wurde die Papiere auf Geheiß der Siegener Staatsanwaltschaft beschlagnahmt. Das Amtsgericht Siegen bestätigte vor wenigen Tagen die Aktion. Worin besteht Ihr »Vergehen«?

Ich habe mit Flugblättern Bundeswehr-Soldaten und Zivilbeschäftigte zum Whistleblowing aufgefordert – also dazu, ihr Wissen über die Hintergründe von US-Militäreinrichtungen öffentlich zu machen, die sich in der BRD befinden. Dabei geht es um die Fragen: Wie genau läuft der Drohnenkrieg ab? Wie steht es um die sogenannte nukleare Teilhabe der Bundeswehr? In welcher Form ist die Modernisierung der in Deutschland stationierten Atomwaffen geplant?

Die Flugblätter habe ich an mehreren Orten verteilt: in Ramstein am Militärflugplatz der US-Armee; beim United States Africa Command, kurz »Africom«, in Stuttgart, von wo aus der Drohnenkrieg in Afrika gesteuert wird; am Luftwaffenstandort Erndtebrück; vor dem Bundesverteidigungsministerium in Bonn. Aus meiner Sicht hat die Bevölkerung ein Anrecht darauf zu wissen, was dort vor sich geht. Die Staatsanwaltschaft und das Amtsgericht in Siegen sind jedoch der Ansicht, dass ich zum Verrat von Dienstgeheimnissen aufgefordert hätte.

Sie haben gegen den Beschluss des Amtsgerichts Beschwerde eingelegt, weshalb nun das Landgericht Siegen die Rechtmäßigkeit der Flugblattbeschlagnahme überprüft. Wie argumentieren Sie?

Ich sehe mich in meinen Grundrechten verletzt. Aus meiner Sicht ist das Verteilen der Flugblätter durch die Grundgesetzartikel 2, 5 und 25 gedeckt. Darin geht es um die freie Entfaltung der Persönlichkeit, um Meinungs- und Informationsfreiheit und darum, dass die Regeln des Völkerrechtes einzuhalten sind. Letzten Punkt teilt etwa der Gießener Völkerrechtler Thilo Marauhn: Die Tötung eines Terrorverdächtigen mithilfe einer bewaffneten Drohne außerhalb eines bewaffneten Konflikts sei als Beteiligung an einem völkerrechtlichen Delikt zu werten. Wenn die Bundesregierung von solchen Aktionen weiß und nicht dagegen protestiert, ist das mit unserer Rechtsauffassung nicht in Einklang zu bringen.

Wie hoch ist die Bedeutung der US-Stützpunkte hierzulande einzuschätzen?

Seit etwa zehn Jahren fliegen die USA im Rahmen ihres sogenannten Krieges gegen den Terror Drohnenangriffe in Somalia, in Pakistan und im Jemen. Die US-Einrichtungen auf deutschem Staatsgebiet spielen dabei eine entscheidende Rolle. Das gilt insbesondere für Ramstein, wo sich eine Relaisstation befindet, aber auch für »Africom« bei Stuttgart.

Wie waren die Reaktionen auf Ihren Aufruf zum Whistleblowing?

In Ramstein haben US-Soldaten die deutsche Polizei gerufen, die mir mitteilte, ich dürfe die Flugblätter nur außerhalb des Militärgeländes verteilen. Zudem sagten Soldaten den Beschäftigten, die auf das Gelände rauf und wieder runter fuhren, dass sie keine Flugblätter annehmen sollten. In Stuttgart haben mich die Soldaten auf dem Gelände festgenommen und der Polizei übergeben. Die erteilte mir einen Platzverweis und verwies darauf, mir fehle eine »Sondererlaubnis«. In Erndtebrück haben mich zwei Staatsschutzmitarbeiter und vier Polizisten empfangen, bevor ich überhaupt angefangen hatte, Flugblätter zu verteilen. Vor dem Bundesverteidigungsministerium in Bonn konnte ich dies tatsächlich zwei Stunden lang tun – aber inhaltlich hat sich niemand dazu geäußert.

Gab es auch positive Reaktionen?

Ja, etwa aus den Reihen von IA LA NA, der Organisation von »Juristinnen und Juristen gegen atomare, biologische und chemische Waffen«, die meine Aktion unterstützen.

Wollten Sie Bundeswehr-Angehörige wirklich zur Informationsweitergabe ermutigen oder einfach provozieren?

Ich würde mir wünschen, dass alle Informationen verfügbar wären, die bislang dem öffentlichen Diskurs entzogen sind. Das Ziel muss sein, die Debatte über den Skandal der Drohnenkriege am Laufen zu halten. Das darf dann auch gerne provozieren. Stattdessen ist die Polizei aber nur damit beschäftigt, zu überlegen, wie Aktivitäten von mir und anderen zu verhindern sind.