Wenig Frauen in Leitung kommunaler Unternehmen

Friedrichshafen. Frauen sind in den Topetagen kommunaler Unternehmen weiterhin unterrepräsentiert. Zwar stieg der Anteil weiblicher Führungskräfte in 69 größeren Kommunen verglichen mit dem Frühjahr 2018 im Schnitt um 1,3 Prozentpunkte auf 19,3 Prozent, wie aus einer am Dienstag veröffentlichten Untersuchung der Zeppelin-Universität Friedrichshafen hervorgeht. »Die Repräsentation liegt aber weiterhin unter den von der Politik vielfach formulierten Zielen«, sagte Studienleiter Ulf Papenfuß. Zwischen den untersuchten Städten gibt es der Studie zufolge große Unterschiede. (dpa/jW)