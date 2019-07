Hitzewelle mindert Getreideernte

Berlin. Die Hitzeperiode der vergangenen Wochen hat ihre Spuren im Getreide hinterlassen. Der Deutsche Raiffeisenverband (DRV) senkte am Dienstag seine Ernteprognose ab. Ging der Genossenschaftsverband bislang davon aus, dass die Bauern dieses Jahr 48 Millionen Tonnen Getreide ernten, so prognostiziert er jetzt noch eine Menge von 46,5 Millionen Tonnen. »Allerdings liegt das Ergebnis weiterhin im Fünf-Jahres-Durchschnitt«, erklärte der DRV-Getreideexperte Guido Seedler. Die Hitze und die Trockenheit der vergangenen Wochen haben das Getreide mit Ausnahme von Mais überwiegend in der Abreifephase getroffen. (AFP/jW)