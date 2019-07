USA: »Proto-Trump« Ross Perot gestorben

Reed Saxon/AP Noch etwas präsidialer als »The Donald«, aber es waren auch die 90er: Ross Perot bei einem Wahlkampfauftritt 1996

Dallas. Der Milliardär und frühere US-Präsidentschaftskandidat Ross Perot ist tot. Der Texaner starb am frühen Dienstag morgen im Alter von 89 Jahren im Kreise seiner Familie, wie ein Sprecher mitteilte. Perot litt an Leukämie. Reich wurde er im Elektronikgeschäft: Er war Gründer des Unternehmens Electronic Data Systems. Landesweit populär wurde er, als er eine Rettungsaktion für einige seiner Mitarbeiter organisierte, die im Iran festgehalten wurden. Der exzentrische Milliardär trat bei den Präsidentschaftswahlen 1992 und 1996 an: Zuerst versuchte er es als unabhängiger Kandidat, später als Bewerber der von ihm gegründeten Reformpartei. Er machte mit derben Sprüchen gegen Berufspolitiker und Karrieristen auf sich aufmerksam. Im Wahlkampf 2016 verglichen viele den heutigen Präsidenten Donald Trump mit Perot. (dpa/jW)