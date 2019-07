Streiks bei Tochter von Lufthansa möglich

Frankfurt. Die Flugbegleiter-Organisation UFO ruft ihre Mitglieder bei der Lufthansa-Tochter Eurowings ab Dienstag zu einer Urabstimmung über Streiks auf. Von Lufthansa sei ein angebotenes Streikmoratorium abgelehnt worden, so dass die Vorbereitungen für Arbeitskämpfe fortgesetzt würden, teilte die Gewerkschaft am Freitag mit. Die Befragung der Mitglieder solle bis zum 8. August laufen. Streiks im August seien also möglich. (Reuters/jW)