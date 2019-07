Spanien nimmt Venezolaner fest

Caracas. Nach der Festnahme eines militanten venezolanischen Oppositionellen in Spanien hat Caracas dessen Auslieferung beantragt. Enzo Franchini Oliversos wird vorgeworfen, Haupttäter bei der Ermordung eines Jugendlichen während der regierungsfeindlichen Proteste 2017 in Venezuela gewesen zu sein, teilte Generalstaatsanwalt Tarek William Saab am Mittwoch (Ortszeit) mit.

Der 22jährige Orlando Figuera war am 20. Mai 2017 von Oppositionellen mit Benzin übergossen und angezündet worden, weil sie ihn für einen Regierungsanhänger gehalten hatten. Er erlag später seinen schweren Verletzungen. (Xinhua/jW)