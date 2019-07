Französische Waffen in Libyen

Paris. Paris hat den Fund französischer Panzerabwehrraketen auf einem Stützpunkt des autonomen Machthabers Khalifa Haftar in Libyen eingeräumt. Das Verteidigungsministerium bestätigte damit am Mittwoch einen Bericht der New York Times. Frankreich habe die Waffen aber nicht an Haftar geliefert und auch nicht gegen ein UN-Embargo verstoßen, hieß es. Soldaten der UN-gestützten Regierung in Tripolis hatten die Raketen Ende Juni bei der Stürmung des Lagers gefunden und sie Journalisten vorgeführt. Für Frankreich ist der Waffenfund ein Dämpfer: Paris hat mehrfach Vorwürfe der Regierung in Tripolis zurückgewiesen, Haftar zu unterstützen. (AFP/jW)