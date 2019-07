Auslieferungsgesetz in Hongkong »tot«

Hongkong. Trotz des Aus für das Auslieferungsgesetz in Hongkong hat eine Protestgruppe weitere Demonstrationen angekündigt. »Sollten unsere fünf Forderungen von Carrie Lam und ihrer Regierung immer noch nicht gehört werden, wird das Bürgerforum für Menschenrechte weiter Proteste und Versammlungen abhalten«, sagte Sprecherin Bonnie Leung Journalisten am Dienstag. Details sollen demnach zu gegebener Zeit veröffentlicht werden. Hongkongs Regierungschefin Lam hatte am Dienstag erklärt, das Gesetz sei »tot«. (AFP/jW)