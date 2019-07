Expräsident Argentiniens Fernando verstorben

Buenos Aires. Der frühere argentinische Präsident Fernando de la Rúa ist tot. Der Sozialdemokrat starb am Dienstag, dem argentinischen Unabhängigkeitstag, im Alter von 81 Jahren in einem Krankenhaus in der Provinz Buenos Aires. In seine Amtszeit (1999–2001) fiel eine schwere Wirtschaftskrise. De la Rúa hatte sich strikt an den vom Internationalen Währungsfonds erzwungenen Sparkurs gehalten und unter anderem Konten von Millionen Menschen eingefroren. Infolge der Massenproteste musste er sein Amt aufgeben. (dpa/jW)