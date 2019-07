Mexiko hilft von Abschiebung Bedrohten

Mexiko-Stadt. Mexiko will die Rechte mexikanischer Migranten ohne Aufenthaltserlaubnis in den USA verteidigen, wie Außenminister Marcelo Ebrard am Montag (Ortszeit) sagte. Angesichts der von US-Präsident Donald Trump angekündigten Massenabschiebungen bereiteten sich die 50 mexikanischen Konsulate in den USA auf »diese Möglichkeit« vor. Rund 2.000 Familien sollen davon betroffen sein. Ebrard versprach, dass »wir bereit und gerüstet für eine effiziente Verteidigung sind«. Es gebe bestimmte Rechte und juristische Mittel, um die Menschen in jedem einzelnen Fall verteidigen zu können. (Xinhua/jW)