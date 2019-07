Exwirtschaftsminister verlässt türkische AKP

Istanbul. Die türkische Regierungspartei AKP von Präsident Recep Tayyip Erdogan hat ein prominentes Mitglied verloren. Der frühere Wirtschaftsminister Ali Babacan habe am Montag ein entsprechendes Schriftstück zum Austritt an die Parteizentrale geschickt, meldeten zahlreiche Medien. In den vergangenen Monaten war immer wieder das Gerücht aufgetaucht, dass Babacan gemeinsam mit Expräsident Abdullah Gül für eine neue Partei AKP-Mitglieder abwerben will, die mit Erdogans autoritärem Politikstil nicht einverstanden sind. Ähnliche Meldungen gab es auch um Expremier Ahmet Davutoglu. Beobachter werteten die Unruhe in Erdogans Partei als Zeichen von Machtverlust. (dpa/jW)