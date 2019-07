Afghanistan-Konferenz in Katar beendet

Kabul. Bei der von Deutschland und Katar ausgerichteten »innerafghanischen Dialogkonferenz« in Doha gab es am zweiten und letzten Tag des Treffens optimistische Äußerungen aus Teilnehmerkreisen. Mehrere afghanische Medien berichteten, dass an einer gemeinsamen Abschlusserklärung gearbeitet wurde. Manche Beobachter werteten allein das Zustandekommen des Treffens als Erfolg. Zu der Konferenz waren Vertreter der aufständischen Taliban sowie Afghanen aus Politik und Gesellschaft verschiedener Regionen des Landes eingeladen worden. Die Taliban lehnen bisher offizielle Gespräche mit der Regierung in Kabul ab. Sie betrachten diese als Marionette des Westens. Deswegen haben die rund 60 an den Gesprächen in Doha beteiligten Afghanen, auch wenn sie teils Ämter in der Regierung bekleiden, nur als Privatpersonen teilgenommen. (dpa/jW)