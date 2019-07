Klimaproteste in Tschechien beendet

Chvatelice. Umweltaktivisten haben am Sonntag ihre dreitägige Blockade des Braunkohlekraftwerks Chvatelice in Ostböhmen beendet. Bis zu 500 Menschen beteiligten sich insgesamt an den Protesten gegen eine Laufzeitverlängerung der Anlage, die ursprünglich bereits 2016 stillgelegt werden sollte, wie das linke Nachrichtenportal www.a2larm.cz berichtete. Unterstützt wurde die Blockade, nach eigenen Angaben bisher die größte Aktion zivilen Ungehorsams in Tschechien, durch lokale Initiativen. Organisiert wurde sie im Rahmen des Klimacamps der Bewegung »Limity jsme my« (Die Grenze sind wir), das noch bis zum heutigen Dienstag läuft. (jW)