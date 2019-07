Selenskij schlägt Putin Treffen vor

Kiew. Der ukrainische Präsident Wolodimir Selenskij hat seinem russischen Amtskollegen Wladimir Putin direkte Verhandlungen zur Lösung des Konflikts im Donbass in der belarussischen Hauptstadt Minsk angeboten. Russland prüfe die Idee Selenskijs, sagte Kremlsprecher Dmitri Peskow am Montag der Agentur Interfax zufolge. Geklärt werden müsse, ob ein solches Treffen zu Ergebnissen führen könne. Nach der Vorstellung von Selenskij sollen an den Gesprächen US-Präsident Donald Trump, die britische Regierungschefin Theresa May, der französische Präsident Emmanuel Macron und Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) teilnehmen. (dpa/jW)