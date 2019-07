Kunst, Melodie & Rhythmus in Rudolstadt

Jens Schulze

An diesem Wochenende findet in Thüringen das großartige Rudolstadt-Festival (das früher mal viel origineller Tanz- und Folkfest Rudolstadt hieß) statt, welches auch gerne von vielen Freunden der jungen Welt besucht wird. Die Kulturzeitschrift Melodie & Rhythmus ist mit einem Stand in der Mangelgasse präsent und bietet auf kleiner Fläche viel außergewöhnliche Kunst und Kultur an: Neben Eigenproduktionen (darunter diverse Magazinausgaben, CDs und DVDs mit Rolf Becker, Konstantin Wecker und Esther Bejarano) finden Sie dort ebenso eine Auswahl spannender Buch- und Medienproduktionen anderer Verlage. An diesem Wochenende startet zudem die Kunstedition der Tageszeitung junge Welt – in Rudolstadt kann der Siebdruck von Marc Gröszer erstmals direkt käuflich erworben werden. Mitarbeitende von M&R und junge Welt freuen sich über Ihren Besuch!

M&R-Kollektiv