DVRK benennt Vertreter für US-Gespräche

Seoul. Nordkorea hat anscheinend einen langjährigen internationalen Diplomaten als neuen Abgesandten für die nächste Runde der Atomgespräche mit den USA ernannt, wie eine diplomatische Quelle in Seoul am Freitag bestätigte. Südkoreanische Medien hatten am Donnerstag berichtet, dass Kim Myong Gil die Position von Kim Hyok Chol übernehmen werde. In seiner Funktion als damaliger Botschafter Nordkoreas in Hanoi spielte er bereits während der letzten Gesprächsrunde zwischen US-Präsident Donald Trump und Nordkoreas Staatschef Kim Jong Un eine Rolle. (Reuters/jW)