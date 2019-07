Kroatien strebt in die Euro-Zone

Zagreb. Kroatien will in Kürze eine wichtige Weiche für die künftige Mitgliedschaft in der Euro-Währungsunion stellen. Finanzminister Zdravko Maric kündigte am Mittwoch an, am Wochenende die Teilnahme am europäischen Wechselkursmechanismus (WKM II) beantragen zu wollen. Dadurch würde die kroatische Kuna durch eine Begrenzung der Wechselkursveränderungen enger an den Euro gebunden werden. Die zweijährige Mitgliedschaft im WKM II ist Voraussetzung für die Aufnahme in die Währungsunion. (Reuters/jW)