Boeing reagiert auf Abstürze

Chicago. Der US-Luftfahrtkonzern Boeing bietet Angehörigen von Opfern der Flugzeugabstürze in Indonesien und Äthiopien Finanzhilfen an. Der Konzern teilte am Mittwoch mit, 100 Millionen Dollar (rund 89 Millionen Euro) bereitzustellen. »Das ist eine lächerliche Summe«, erklärte Professor Elmar Giemulla, Jurist, Luftfahrtexperte und Honorarprofessor für Luftverkehrsrecht an der TU Berlin gegenüber der Welt (Donnerstagausgabe). »Keine renommierte Anwaltskanzlei, die Opfer vertritt, wird diesem Betrag zustimmen.« (dpa/jW)