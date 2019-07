Armee und Opposition im Sudan reden wieder

Khartum. Im Sudan haben Militärmachthaber und Protestbewegung ihre Verhandlungen über die Bildung einer Übergangsregierung nach mehrwöchiger Unterbrechung wieder aufgenommen. Drei Generäle des regierenden Militärrats und fünf Vertreter der oppositionellen Demonstranten trafen sich am Mittwoch in einem Hotel in der sudanesischen Hauptstadt Khartum. Vermittler der Afrikanischen Union und Äthiopiens hatten die Konfliktparteien zur Wiederaufnahme der Gespräche aufgerufen. Kurz vor dem Treffen in dem Hotel am Nilufer hatte die Allianz für Freiheit und Wandel verkündet, »die Einladung zu direkten Verhandlungen zu akzeptieren«. Bedingung sei, dass »binnen 72 Stunden« ein Ergebnis erzielt werde. (AFP/jW)