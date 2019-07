Putin fordert von Ukraine Dialog mit Donbass

Moskau. Russlands Präsident Wladimir Putin hat seinen ukrainischen Amtskollegen Wolodimir Selenskij zu direkten Gesprächen mit den Menschen im Donbass aufgefordert. »Die Bürger der Ukraine erwarten von Selenskij keine Erklärungen, sondern rasche Veränderungen zum Besseren«, sagte Putin in einem am Donnerstag auch vom Kreml veröffentlichten Interview der italienischen Zeitung Corriere della Sera. Putin empfahl Selenskij auch, die Menschen in den Regionen Donezk und Lugansk nicht mehr »Separatisten« zu nennen. Der direkte Kontakt zwischen den Menschen in der Ostukraine und der Regierung in Kiew sei im Minsker Friedensplan vereinbart worden. (dpa/jW)