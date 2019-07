Johnson: Handelsvertrag oder harter »Brexit«

London. Der Favorit für den Posten des britischen Premierministers, Boris Johnson, hat seine Bereitschaft bekräftigt, ohne Abkommen aus der EU auszutreten. Man werde der Europäischen Union Gespräche über einen »Freihandelsvertrag« für die Zeit nach der Trennung vorschlagen, sagte sein Kampagnenchef Iain Duncan Smith am Dienstag dem Sender Sky News. Sollte die EU jedoch auf dem mit der scheidenden Premierministerin Theresa May ausgehandelten Vertrag beharren, »wird die Antwort sein: Wir sind bereit, am 31. auszusteigen«. (Reuters/jW)