Bitcoin setzt Sinkflug fort

Frankfurt am Main. Der Kurs der Digitalwährung Bitcoin hat am Dienstag den Sinkflug der vergangenen Tage fortgesetzt. Am Vormittag fiel er auf der Handelsplattform Bitstamp bis auf 9.713 US-Dollar, nachdem erst vergangene Woche das Jahreshoch von knapp 14.000 US-Dollar erreicht worden war. Grund für den Höhenflug war das Interesse großer Unternehmen wie Facebook an Kryptowährungen. Doch durch die Verluste der letzten Tage hat der Bitcoin einen guten Teil seiner starken Gewinne der letzten Wochen wieder eingebüßt. Auch für andere Digitalwährungen ging es in den vergangenen Tagen bergab. (dpa/jW)