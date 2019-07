Zahlreiche Tote in Indien durch Monsun

Neu-Delhi. Ein ungewöhnlich starker Monsunregen hat im Westen Indiens mindestens 32 Menschen das Leben gekostet. Alleine in der Finanzmetropole Mumbai starben 21 Menschen in einem Slum im Viertel East Malad, weil die Wassermassen die Mauer eines angrenzenden Stadtparks zum Einsturz brachten, wie die Behörden am Dienstag mitteilten. Zwei Menschen ertranken im selben Stadtteil in ihren Autos. Drei weitere kamen im Vorort Thane ums Leben. In dem 200 Kilometer entfernten Pune starben sechs Menschen. (dpa/jW)