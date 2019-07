Taliban erobern Bezirk in Nordafghanistan

Kabul. Während laufender Gespräche über Frieden in Afghanistan haben die aufständischen Taliban einen weiteren militärischen Erfolg verbucht und einen Bezirk in Nordafghanistan erobert. Kuschtepa in der Provinz Dschausdschan sei nach stundenlangen heftigen Gefechten am Dienstag an die Taliban gefallen, bestätigten zwei Provinzräte. Dabei seien mindestens acht Sicherheitskräfte getötet und weitere zwölf verwundet worden, sagte der Provinzrat Abdul Hai Hajat. Rund 100 Polizisten und Soldaten seien von den Taliban gefangengenommen worden. Die Taliban hätten gleichzeitig große Mengen an Munition und militärischer Ausrüstung erobert, darunter 20 Militärfahrzeuge, sagte Hajat. (dpa/jW)