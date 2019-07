Türkei: Festnahme von »Gülen-Anhängern«

Ankara. Knapp drei Jahre nach dem gescheiterten Militärputsch in der Türkei haben die türkischen Behörden Haftbefehle gegen weitere fast 170 Verdächtige ausgestellt. Die Staatsanwaltschaft in Istanbul, Izmir und Konya ordnete am Dienstag die Festnahme von 167 Menschen an, die Verbindungen zur verbotenen Bewegung des islamischen Predigers Fethullah Gülen haben sollen. Ankara wirft der Bruderschaft vor, den Staatsdienst unterwandert zu haben und hinter dem Putschversuch zu stehen. (AFP/dpa/jW)