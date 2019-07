Innenstädte in Not

Berlin. Der Handelsverband Deutschland (HDE) warnt vor einer Verödung zahlreicher Einkaufsstraßen. »Viele Innenstädte in Deutschland sind in höchster Not«, so HDE-Hauptgeschäftsführer Stefan Genth in einem Brief an Bundesinnenminister Horst Seehofer. Zwischen 2012 und 2017 sei die Zahl der Einzelhandelsgeschäfte in Deutschland um 11.000 zurückgegangen. Gründe seien etwa die Verschiebung in den Onlinehandel und die innerdeutsche Migration. Besonders bedroht sind laut HDE sogenannte Mittelstädte im Einzugsbereich von Großstädten. (dpa/jW)