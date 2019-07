Deutscher Maschinenbau schwächelt weiter

Frankfurt am Main. Die Auftragsflaute im deutschen Maschinenbau hält an. Im Mai ging das Auftragsvolumen im sechsten Monat in Folge zurück. Damit lag die Nachfrage preisbereinigt um sieben Prozent unter jener des Vorjahresmonats, wie der Branchenverband VDMA am Dienstag in Frankfurt am Main mitteilte. Während die Inlandsnachfrage nur leicht um ein Prozent nachgab, sind die Bestellungen aus dem Ausland um neun Prozent deutlich eingebrochen. Als Ursachen werden beim VDMA internationale Handelskonflikte und Verunsicherungen durch den »Brexit« genannt. (dpa/jW)