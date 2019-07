Sechste Fotofahndung wegen G-20-Gipfel

Hamburg. Zwei Jahre nach den Eskalationen am Rande des G-20-Gipfels in Hamburg hat die Polizei nun eine sechste Öffentlichkeitsfahndung gestartet. Am Dienstag publizierte die Ermittlungsgruppe »Schwarzer Block« erneut Fotos unbekannter mutmaßlicher Täter auf einer Internetseite der Polizei. 13 Verdächtige seien zum Teil sehr deutlich abgebildet, wie der NDR berichtete. In den bisherigen fünf Öffentlichkeitsfahndungen seit Dezember 2017 wurden Fotos von insgesamt 400 Personen veröffentlicht, von denen 133 identifiziert worden seien. (jW)