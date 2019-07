Stanford. Doppelolympiasiegerin Caster Semenya gewann am Sonntag beim Diamond-League-Meeting in Stanford (USA) das 800-Meter-Rennen und blieb damit auch im 31. Finale über zwei Stadionrunden seit September 2015 unbesiegt. Die zweitplazierte US-Amerikanerin Ajee Wilson hatte gut zweieinhalb Sekunden Rückstand. Am 31. Mai hatte Semenya vor Gericht einen Teilerfolg errungen. Das Schweizerische Bundesgericht setzte eine Regel des Weltverbands IAAF außer Kraft, mit der Testosteronlimits für Mittelstreckenläuferinnen mit intersexuellen Anlagen festgesetzt worden waren. Damit darf die Südafrikanerin bis auf weiteres auch auf Strecken zwischen 400 Metern und einer Meile (1.609 Meter) antreten. (dpa/jW)