Paris: Entrüstung über Polizeieinsatz

Paris. Videoaufnahmen eines brutalen Polizeieinsatzes mit Tränengas gegen Klimaaktivisten sorgen in Frankreich bei zahlreichen Politikern und Prominenten für Empörung. Anhänger der Klimaschutzorganisation »Extinction Rebellion« (deutsch: Rebellion gegen das Aussterben) hatten am Freitag aus Protest eine Brücke in Paris besetzt – Videos im Internet zeigen, wie die Einsatzkräfte ihnen Tränengas direkt ins Gesicht sprühen. Innenminister Christophe Castaner bat nun den Pariser Polizeipräfekten um einen Bericht. (dpa/jW)