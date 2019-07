Uniper: Betriebsrat befürchtet Zerschlagung

Düsseldorf. Im Ringen um die Zukunft des Stromkonzerns Uniper wenden sich die Beschäftigtenvertreter jetzt indirekt an die Politik. Ein Brief des Uniper-Konzernbetriebsratsvorsitzenden Harald Seegatz an den Chef des finnischen Großaktionärs Fortum ging in Kopie auch an die Bundes- und die finnische Regierung. Fortum, dessen Hauptaktionär der finnische Staat ist, hält knapp 50 Prozent der Uniper-Aktien. Der Uniper-Betriebsrat befürchtet eine Zerschlagung des aus dem Eon-Konzern hervorgegangenen Kraftwerksbetreibers durch die Finnen. (dpa/jW)