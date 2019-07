OPEC bleibt bei Förderkürzungen

Wien. Die Organisation der Erdöl exportierenden Länder (OPEC) und mit ihr kooperierende Staaten wie Russland werden aller Voraussicht nach auch weiterhin ihre Förderung beschränken. Mehrere Vertreter des Kartells sprachen sich am Montag in Wien dafür aus, die bereits bestehenden Limits auch in den kommenden Monaten anzuwenden.

Wahrscheinlich ist eine Verlängerung um neun Monate. Weil die Hauptförderstaaten Saudi-Arabien und Russland laut dem russischen Präsidenten Wladimir Putin am Wochenende schon eine entsprechende Übereinkunft beim G-20-Gipfel in Osaka erreicht hatten, dürften auch die anderen kooperierenden Staaten mitziehen. Die sogenannte OPEC-plus-Runde trifft sich am heutigen Dienstag in Wien. (dpa/jW)