Krötenschlucken an der Weser

Carlos Garcia Rawlins/Reuters; Montage: jW Nicht der Froschkönig: Der Bremer Koalitionsvertrag liegt vor

Um 1.47 Uhr am Montag gab es grünes Licht für die erste »rot-grün-rote« Koalition in einem westlichen Bundesland. In einer Nachtsitzung hatten sich die 42 Unterhändler von SPD, Bündnis 90/Die Grünen und Die Linke in Bremen auf einen Koalitionsvertrag geeinigt – nach knapp drei Wochen Verhandlungen ohne erkennbare Reibereien. Am Montag mittag präsentierten Vertreter der drei Parteien das 140 Seiten starke Vertragswerk bei einer Pressekonferenz.

Noch kurz zuvor hatte Bremens Bürgermeister Carsten Sieling (SPD) für einen Paukenschlag gesorgt. Er kündigte seinen Rücktritt an. »Es braucht eine personelle Neuaufstellung an der Spitze des Senats, und die muss jetzt erfolgen«, sagte Sieling. Hintergrund seines Amtsverzichts ist das mit 24,7 Prozent historisch schlechteste Ergebnis der Bremer SPD bei der Landtagswahl am 26. Mai. Sieling erklärte, er habe alles getan, um ein »progressives Mitte-links-Bündnis« zu schmieden: »Wenn ich auf den Koalitionsvertrag blicke, kann ich nur sagen: Es hat sich gelohnt.«

Das ist aus Sicht von Sielings Partei nicht einmal falsch, denn die hat vorerst den Verlust ihres letzten Erbhofes – die SPD regiert seit Kriegsende in Bremen – abgewendet. Die Landesvorsitzende Sascha Karolin Aulepp lobte den Koalitionsvertrag bei der Pressekonferenz als »sozial, ökologisch und weltoffen«. Auch die Grünen zeigten sich zufrieden. Der Klimaschutz ziehe sich »wie ein grüner Faden« durch den Vertrag, sagte Landesvorstandssprecherin Alexandra Werwath. So sollen bis 2023 die beiden Bremer Kohlekraftwerke abgeschaltet und alle Verwaltungsvorlagen künftig auf ihre Folgen fürs Klima geprüft werden. Die Bremer Innenstadt soll bis 2030 autofrei sein.

Für die Linkspartei erklärte Landessprecher Felix Pithan, man mache sich »auf zu etwas Neuem«. Um für bezahlbare Wohnungen zu sorgen, wolle das Land wieder mehr Sozialwohnungen errichten und öffentliche Flächen nicht mehr verkaufen, sondern selbst mit Wohnungen bebauen oder in Erbpacht vergeben. Auch über den Mietendeckel sei gesprochen worden; da wolle man aber die Erfahrungen in Berlin abwarten. Als »eine gute inhaltliche Leitschnur« bezeichnete Landessprecherin Cornelia Barth den Koalitionsvertrag. Er werde den »sozialen Zusammenhalt« im Bundesland stärken: Kinder aus armen Familien sollen künftig kostenlos Bus und Bahn fahren dürfen.

Die Parteien haben sich auch auf einen Ressortschlüssel geeinigt. Die SPD stellt weiter den Bürgermeister, bekommt drei weitere Senatsposten (Inneres; Kinder und Bildung; Wissenschaft, Häfen und Justiz). Die Grünen erhalten die drei Senatsposten für Umwelt, Bau und Verkehr sowie Finanzen, zudem Soziales, Jugend, Integration und Sport. Auf Die Linke entfallen die beiden Ressorts Wirtschaft, Arbeit und Europa sowie Gesundheit, Frauen und Verbraucherschutz. Der Koalitionsvertrag muss im Laufe der Woche noch von Landesparteitagen der Koalitionspartner abgesegnet werden; die Zustimmung gilt als sicher.

Innerhalb der Linkspartei sorgt die erstmalige Regierungsbeteiligung in einem westdeutschen Bundesland nicht nur für Begeisterung. »Raider heißt jetzt Twix – sonst ändert sich nix«, sagte Thies Gleiss, Mitglied im Bundesvorstand der Partei, am Montag gegenüber jW. Von einem Politikwechsel könne keine Rede sein, von »rebellischer Regierungspolitik im Interesse der bisherigen Opfer des realen Kapitalismus erst recht nicht«. Zu erwarten sei das »gepflegte ›Weiter so‹ unter dem Diktat von Schuldenbremse und den politischen Vorgaben aus Berlin und Brüssel«, so Gleiss.