UN-Klimakonferenz: »Verantwortungslose Ignoranz«

»Unheilige Allianz der Wissenschaftsleugner«: Die USA und Saudi-Arabien sperren sich gegen die 1,5-Grad-Grenze

Bonn. Die USA und Saudi-Arabien haben bei der UN-Klimakonferenz in Bonn wissenschaftliche Erkenntnisse zur Erderwärmung angezweifelt und sich bei den Beratungen als Bremser betätigt. Sie wandten sich gegen einen Bericht, der hervorhebt, wie wichtig es ist, den weltweiten Temperaturanstieg auf 1,5 Grad zu begrenzen. »Saudi-Arabien, die USA und der Iran bilden hier eine unheilige Allianz der Wissenschaftsleugner«, sagte Greenpeace-Geschäftsführer Martin Kaiser am Donnerstag der dpa. »Dieser Report des Weltklimarats ist so unmissverständlich in seiner Botschaft – jeder Widerspruch dagegen klingt wie verantwortungslose Ignoranz.«

Der Oxfam-Klimaexperte Jan Kowalzig bestätigte: »Auf Druck vor allem von Saudi-Arabien und den USA konnte die Konferenz sich nicht darauf einigen, die wissenschaftlichen Erkenntnisse über die Einhaltung der wichtigen 1,5-Grad-Grenze ausreichend in den weiteren Verhandlungsprozess zu integrieren.« Das erschwere es nun, künftige Verhandlungen an dieser Schwelle auszurichten. Davon hänge aber zum Beispiel das Überleben kleiner Inselstaaten und der ärmsten Länder in Afrika ab.

Kaum weitergekommen sind die Unterhändler auch bei den sogenannten Marktmechanismen zur Umsetzung des Pariser Klimaabkommens. Dabei geht es darum, dass Länder Klimaschutzmaßnahmen in anderen Ländern finanzieren können und dafür im eigenen Land weniger tun müssen. Befürchtet wird, dass die jeweilige Einsparung zweimal gezählt wird – in dem Land, in dem sie erfolgt, und dort, wo sie finanziert wird. Einige Länder wie Brasilien wollten hier möglichst laxe Regeln durchsetzen, sagte Oxfam-Experte Kowalzig. Greenpeace-Chef Kaiser kritisierte: »Keine Regierung darf sich einbilden, mit ein paar Waldprojekten oder Solarparks im Ausland eigene Sofortmaßnahmen für ein schnelles Senken des CO2-Ausstoßes ersetzen zu können.« (dpa/jW)