Neuseeland verbietet Einwegplastiktüten

Wellington. Ab Montag soll es in Neuseeland keine Einwegplastiktüten mehr im Handel geben. »Durch das Verbot soll sichergestellt werden, dass weniger Plastik in Flüssen, Bächen, Abwasserkanälen und im Meer landet«, sagte die stellvertretende Umweltministerin Eugenie Sage am Sonntag. (dpa/jW)