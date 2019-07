Spanien: 130 Personen auf Mittelmeer gerettet

Madrid. Spanische Behörden haben 130 Personen gerettet, die vor der Küste Spaniens in Holzbooten trieben. Das vermeldete die dem Staat unterstehende »Gesellschaft für Seerettung und -sicherheit« am Sonntag in Madrid. Die aus Subsahara-Afrika stammenden Flüchtlinge seien in die Häfen von Almería und Motril gebracht worden und befänden sich bei guter Gesundheit. (PL/jW)