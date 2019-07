Wieder Massenproteste im Sudan

Khartum. In der sudanesischen Hauptstadt Khartum sind am Sonntag erneut Tausende für die Einsetzung einer Zivilregierung auf die Straße gegangen. Die Demonstration fand unter einem großen Aufgebot von Militär und Polizei statt. Auch in anderen Städten kam es zu Demonstrationen. Die Proteste, zu denen mehrere Oppositionsparteien aufgerufen hatten, sollen die Militärführung dazu bewegen, die Regierungsgewalt wieder abzugeben. Seit im April der langjährige Präsident Omar Al-Baschir von Streitkräften gestürzt wurde, ringen Militärführung und Opposition um die Bildung einer Übergangsregierung. (dpa/jW)