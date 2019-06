Ich bau dir ein Schloss

Die Eröffnung der Replik eines Hohenzollernschlosses, das an der Spree den Palast der Republik vergessen machen soll, verzögert sich um mindestens ein Jahr. Der Generalintendant des sogenannten Humboldt-Forums, Hartmut Dorgerloh, bestätigte am Mittwoch nach einer Sitzung des Stiftungsrats, was eh alle wussten: Vor September 2020 wird nicht einmal ein Teilbereich fertig. Unter anderem gibt es Probleme mit der Klimaanlage und Fluchtwegen. Dorgerloh konstatierte auch eine Kostensteigerung in noch zu berechnender Höhe. Klar sei nur, dass man mit den veranschlagten 600 Millionen Euro nicht hinkomme. (jW)