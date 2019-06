Tunesien: Tote nach Anschlägen auf Einsatzkräfte

Tunis. Im Stadtzentrum der tunesischen Hauptstadt Tunis sind bei zwei kurz aufeinanderfolgenden Explosionen mindestens zwei Menschen getötet und neun weitere verletzt worden. Ein Polizist starb im Krankenhaus an seinen Verletzungen, nachdem sich ein Selbstmordattentäter nahe der französischen Botschaft und der historischen Altstadt in die Luft gesprengt hatte, teilte das Innenministerium am Donnerstag in Tunis mit. Kurz darauf gab es auch eine Explosion vor einer Polizeistation im Stadtzentrum. Die Angriffe galten offenbar gezielt Einsatzkräften. (dpa/jW)