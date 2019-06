Putschist Gebauer jetzt offline

Berlin. Offenbar auf Druck der Bundesregierung haben die Vertreter der venezolanischen Putschisten in der vergangenen Woche mehrere Internetpräsenzen abgeschaltet, die sich als Angebot der »Botschaft Venezuelas in Deutschland« ausgegeben hatten. Zuvor hatten junge Welt und RT Deutsch über die Fakeseiten in mehreren »sozialen Netzwerken« berichtet.

Gegenüber den Journalisten hatte das Auswärtige Amt sich nicht inhaltlich äußern wollen. Die Behörde ließ aber durchblicken, dass es Gespräche mit einem Unterstützer des selbsternannten »Präsidenten« Juan Guaidó, Otto Gebauer, gegeben habe. Der ehemalige Armeeoffizier hatte sich an dem nach kurzer Zeit niedergeschlagenen Putsch 2002 gegen Venezuelas früheren Präsidenten Hugo Chávez beteiligt. Guaidó »ernannte« Gebauer zum diplomatischen Vertreter in Deutschland, wo er jedoch keine Akkreditierung bekam. (jW)