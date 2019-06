Ostillisiert

Um elf auf der Terrasse vor dem Spätverkauf, nur noch 21 Grad, aber schwül.

Maik trinkt und fragt: Was macht dein Ventilator?

Marco: Kaputt. Der lief gestern zwei Stunden, und dann ist er ausgegangen.

Maik: Was hast du damit gemacht?

Marco: Nüscht. Habe in der Küche gekocht und ihn laufen lassen. War geil. Nach zwei Stunden ist er einfach ausgegangen. Habe ihn gleich heute morgen zurückgebracht und …

Die Wirtin von neben der Tür: Du hast gekocht?

Der andere Maik (sagt jetzt doch etwas): Klar. Nudeln mit Feuerwehrsoße.

(Pause)

Marco: Ich glaube, ich habe die Frau gefunden!

Die Wirtin: Du?

Marco: Ich habe also den kaputten Ventilator genommen und bin zum McGeiz. Da musste ich warten, weil die Chefin gerade rauchen war. Und dann kam sie.

(Pause)

Maik: Und?

Marco: Groß. Und ganz dünne, aber das Gesicht! Und die Augen!

Wirtin: Die Augen?

Der andere Maik (grinst): Klar. Die Augen.

Marco: Im Ernst! Die ist wunderschön! Und schwarz um die Augen geschminkt wie bei Kleopatra!

Maik: Und weiter?

Marco: Ich also: Hier, der Ventilator ist gleich kaputtgegangen! Und sie: Dann bekommen Sie natürlich gleich Ihr Geld zurück, Herr …? Und lächelt! Und ich: Das ist doch egal. Die andere gibt mir die 25 Euro, und die mit den Augen sagt, ich soll hier unterschreiben, und ich: Wollen Sie auch meine Telefonnummer?«

(Pause)

Maik: Und?

Marco: Was, und?

Maik: Hat sie dich angerufen?

Marco: Wieso? Ich habe ihr die Nummer doch nicht gegeben.

Die Wirtin lacht.

Maik: Aber wieso nicht?

Marco: Du hast doch keine Ahnung! Ich weiß ja dann nicht, dass sie es ist, wenn sie anruft. Die ruft dich dann an, und du weißt nicht, wer die ist? Und was dann? Scheiße ist dann! So läuft das nicht, Mann!

Der andere Maik: O. k. (Trinkt.)

Maik: Hat die nicht ihren Namen gehabt auf dem Schild auf der Bluse?

(Pause)

Die Wirtin: Welche Farbe hatten ihre Augen?

(Pause)

Marco: Jedenfalls bin ich dann zum Saturn und habe einen richtigen Ventilator gekauft. 100 Watt, alles Metall, 50 Eus.

(Pause)

Marco: Aber er ostillisiert nicht. Egal.