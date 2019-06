Ansarollah greifen saudische Flughäfen an

Riad. Die jemenitische Miliz Ansarollah (»Huthi«) hat am Sonntag den Zivilflughafen Abha in Saudi-Arabien angegriffen. Dabei sollen ein Syrer getötet und 21 Menschen verletzt worden sein, wie die von Riad angeführte Militärallianz am Sonntag abend im saudischen Staatsfernsehen mitteilte. Im Ansarollah-nahen Sender Al-Masira TV hatte es zuvor geheißen, dass die Flughäfen von Abha und Dschasan mit Drohnen attackiert worden seien. Ein Angriff auf den Flughafen Dschasan wurde von saudischer Seite nicht bestätigt. (Reuters/jW)