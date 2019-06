Preise in BRD im EU-Durchschnitt

Wiesbaden. Die Lebenshaltungskosten in Deutschland liegen knapp über dem Durchschnitt in der Europäischen Union. Wie das Statistische Bundesamt am Montag mitteilte, lag das deutsche Preisniveau vergangenes Jahr 4,3 Prozent über dem EU-weiten Schnitt. Nach Abzug der Inflation hatten die Beschäftigten im Schnitt 1,2 Prozent mehr Geld als ein Jahr zuvor. (AFP/jW)