Palästinenser protestieren gegen Bahrain-Konferenz

Ramallah. Tausende Palästinenser haben am Montag im von Israel besetzten Westjordanland gegen eine »Konferenz für wirtschaftliche Investitionen in Palästina« in Bahrain protestiert. Die von den USA initiierte zweitägige Zusammenkunft beginnt am heutigen Dienstag in der bahrainischen Hauptstadt Manama. Palästinenservertreter boykottieren die Veranstaltung, die Teil des weiterhin unveröffentlichten Nahostfriedensplans von US-Präsident Donald Trump ist, weil sie darin keine Lösung für den Konflikt mit Israel sehen. Die Hamas und andere politische Fraktionen der Palästinenser riefen für den heutigen Dienstag zu einem Generalstreik in Gaza auf und kündigten weitere Proteste an. (dpa/jW)